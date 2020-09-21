Ограничения в красной зоне впервые установили с учетом предложений региональных комиссий

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, с 00:00 22 сентября во всех регионах, отнесенных к красной зоне, запрещается:

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.п.;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

В каждом из регионов установлены определенные исключения.

Кроме того, в г. Чоп Закарпатской области ограничено посещение учебных заведений, посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения и регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет.

Посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения запрещена также в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области, в г.Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области.

В г. Каневе Черкасской области и в Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области ограничено также посещение учебных заведений.

В г. Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области ограничения в посещении учебных заведений не касаются детских садов.

Напомним, что с 21 сентября действует обновленное деление на карантинные зоны. Оно установлено на основе внесенных правительством изменений в постановление от 22 июля. Документом предусмотрено, что красный уровень эпидемической опасности будет устанавливаться по совместному решению Государственной и региональной комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75 процентов коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд, или превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID- 19 (случаев на 100 тыс. населения за 14 дней) более чем в 5 раз.

Это может быть одномоментное закрытие всех сфер бизнеса или постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам болезни.

Кроме того, на заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приглашаются представители региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на территории которых вводятся противоэпидемические ограничения «красного» уровня эпидемической опасности, с правом совещательного голоса.

Ранее в Минздраве сообщили, что к ослаблению карантина в Украине готовы только две области - Кировоградская и Херсонская. Остальные не соответствуют показателю количества новых больных на 100 тыс. населения.