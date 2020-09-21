Состояние Балуха стабильно с "некоторой положительной динамикой", - Геращенко

Состояние здоровья бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли избитым в Киеве , имеет положительную динамику.

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Пациент стабилен, с определенной положительной динамикой! Сегодня проводили контрольную томографию - фиксируются остатки перенесенной травмы, без неожиданностей и ухудшения. Продолжаем лечение", - пересказала нардеп слова лечащих врачей Владимира Балуха.

Бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица.

18 сентября полиция задержала нападавшего. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух отмечал годовщину освобождения из плена.

19 сентября 32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении Балуха, арестовали на два месяца.

В этот же день депутат ВР Ирина Геращенко сообщила, что Балуха планируют вывести из медикаментозного сна. С момента госпитализации врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое.