ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню

Полный текст постановления будет объявлен 25 сентября.

ВАКС отказал в изменении меры пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Балоню
Фото: khoda.gov.ua

В понедельник, 21 сентября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в изменении меры пресечения бывшему главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню.

С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился защитник экс-чиновника, информирует пресс-служба ВАКС.

"Полный текст постановления будет объявлен 25 сентября", - сказано в сообщении.

25 июня Национальное антикоррупционное бюро задержало Балоня по подозрению во взятке в 1,8 млн гривен. Как установило следствие, Балонь вместе с подчиненным предложил руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти предоставить им неправомерную выгоду в обмен на "несовершение препятствий в его деятельности".

Его арестовали с правом на залог в размере 10 млн гривен.

Балонь стал первым топ-чиновником Зеленского, которого поймали на коррупции.

Ранее Антикоррупционный суд снял Балоню запрет на выезд из Кропивницкого и запретил покидать Киев и область, а также отказался снять с него электронный браслет.

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