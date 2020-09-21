Послом Украины в Италии стал руководитель департамента Госпротокола и церемониала Офиса президента

Ярослав Мельник имеет опыт работы при Генконсульстве в Милане.

Послом Украины в Италии стал руководитель департамента Госпротокола и церемониала Офиса президента
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике.

Соответствующий указ №399/2020 от 21 сентября 2020 года обнародован на сайте главы государства.

Ярослав Мельник - руководитель Департамента государственного протокола и церемониала Офиса Президента Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Родился 6 января 1980 года в городе Дубровица Ровенской области. С 1996 по 2002 год учился в Институте международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Получил специальность магистра международных отношений и переводчика с английского языка.

В 2012 году завершил обучение в Институте последипломного образования Национального университета водного хозяйства и природопользования по специальности экономиста.

Работал переводчиком Государственного предприятия «Универсальное агентство по продаже авиаперевозок» (Киев), менеджером АОЗТ «Первая международная страховая группа» (Киев), руководителем департамента имущественного страхования ОАО «Киевское страховое общество».

5 июля 2002 года принес Присягу государственного служащего.

С 2002 года по 2008 год - ведущий специалист, заведующий сектором, заместитель начальника Управления Секретариата Кабинета Министров Украины, заместитель Руководителя Протокола Премьер-министра Украины, г. Киев;

С 2008 года по 2010 год - заместитель руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве в г. Милане Министерства экономики Украины;

С 2010 года по 2014 год - первый заместитель Руководителя Главного управления Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины;

9 апреля 2014 года назначен Руководителем Главного департамента Государственного Протокола и церемониала Администрации Президента Украины.

Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса (август 2012 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины (август 2015 года).

Кроме украинского и русского языка, свободно владеет английским и итальянским языками.

Напомним, что Евгения Перелыгина с должности посла Украины в Италии Владимир Зеленский освободил 15 июля 2020 года.

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