Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ

Мария Стоцкая была вице-мэром Одессы с апреля 2013 по февраль 2014 года.

Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ
Фото: timer-odessa.net

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Марию Стоцкую заместителем руководителя Государственного управления делами.

Указ №400 от 21 сентября 2020 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить СТОЦКУЮ Марию Николаевну заместителем Руководителя Государственного управления делами с 21 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в документе.

50-летняя Мария Стоцкая имеет звание генерал-майора милиции. В 2005-2006 годах она руководила Одесским облуправлением ГАИ.

После этого была региональным представителем министра внутренних дел Василия Цушко. Также работала начальником департамента в министерстве иностранных дел.

Вице-мэр Одессы с апреля 2013 по февраль 2014 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Днепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и ЛевинаДнепровский суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Мангера и Левина
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: ошибка в декларации о доходах не является основанием для отставкиЗеленский: ошибка в декларации о доходах не является основанием для отставки
Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
Зеленский: "Хочу сказать всем своим: заканчивайте отказываться от ответственности"Зеленский: "Хочу сказать всем своим: заканчивайте отказываться от ответственности"
Зеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимостиЗеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимости
Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"
Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020
В Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САПВ Европарламенте заявили об угрозе безвизу из-за отбора руководителя САП
Рада с третьей попытки назначила своих представителей в конкурсную комиссию САПРада с третьей попытки назначила своих представителей в конкурсную комиссию САП
Рада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУРада назначила экс-регионала Горбаля членом Совета НБУ
Зеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавирусаЗеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости