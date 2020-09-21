Заместителем руководителя Госуправления делами Зеленский назначил экс-главу Одесской ГАИ

Мария Стоцкая была вице-мэром Одессы с апреля 2013 по февраль 2014 года.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Марию Стоцкую заместителем руководителя Государственного управления делами.

Указ №400 от 21 сентября 2020 года обнародован на сайте главы государства.

"Назначить СТОЦКУЮ Марию Николаевну заместителем Руководителя Государственного управления делами с 21 сентября 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сказано в документе.

50-летняя Мария Стоцкая имеет звание генерал-майора милиции. В 2005-2006 годах она руководила Одесским облуправлением ГАИ.

После этого была региональным представителем министра внутренних дел Василия Цушко. Также работала начальником департамента в министерстве иностранных дел.

Вице-мэр Одессы с апреля 2013 по февраль 2014 года.