Резников рассказал об амнистии в ОРДЛО

Вице-премьер заявил, что под амнистию не попадут убийцы и предатели, совершившие военные преступления и геноцид против человечества.

Резников рассказал об амнистии в ОРДЛО
Фото: Макс Левин

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство разрабатывает пакет законопроектов о переходном периоде, куда войдут также законы о переходном правосудии (амнистии).

Об этом он сказал в эфире "Украина 24".

По словам вице-премьера, амнистия не будет общей, то есть под амнистию не попадут убийцы и предатели, совершившие военные преступления и геноцид против человечества.

"Им лучше действительно бежать, потому что они понесут наказание полностью, не только в соответствии с украинскими законами, но и по всем международным конвенциям", - сказал Резников.

Вице-премьер отметил, что амнистия постоянно применяется в мире, и ее не нужно бояться.

"Мы изучаем 260 конфликтов на планете Земля, которые происходили. И каждый раз амнистию официальное правительство применяет. Но обычно она не касается военных преступников, мародеров, психопатов и так далее", - добавил Резников.

Напомним, в середине сентября Резников заявлял, что реинтеграция временно оккупированных территорий Украины будет продолжаться 25 лет.

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