Глава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взятки

Она давила на одного из судей для "правильного" постановления в админделе по земельному вопросу.

Глава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взятки
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки в размере 3 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тысячи долларов США.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее СБУ разоблачила руководителей АО "Укрзализныця" на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках. Через фирму-прокладку топ-чиновники УЗ разворовали более 4 миллионов гривен.

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