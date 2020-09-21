Глава Харьковского окружного админсуда попалась на передаче $ 3 тыс. взятки

Она давила на одного из судей для "правильного" постановления в админделе по земельному вопросу.

Служба безопасности Украины разоблачила главу Харьковского окружного административного суда на передаче взятки в размере 3 тысяч долларов США .

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

По данным предварительного расследования, чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения глава суда передала 3 тысячи долларов США .

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении главе суда о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.