"Слуга народа" не считает, что проведение конференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко нарушает законодательство

В политсиле объяснили, что мероприятие проходило в выходной день при отсутствии преподавателей и студентов.

"Слуга народа" не считает, что проведение конференции во внутреннем дворе КНУ им. Шевченко нарушает законодательство
Фото: facebook/Слуга Народу

Партия "Слуга народа" считает, что она не нарушила законодательство, проведя свою конференцию во внутреннем дворе Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко 20 сентября.

Об этом говорится в заявлении политсилы.

"О "зеленом корпусе" КНУ имени Шевченко. Шутка - остроумная, но обвинения в нарушениях - безосновательны. Мероприятие в КНУ в воскресенье, 20 сентября, было проведено с соблюдением законодательства: как избирательного, так и образовательного. Во дворе Красного корпуса университета президент и наши коллеги по партии рассказывали о своем видении развития Киева и представили команду, которая способна обеспечить это развитие", - отмечают "слуги народа".

Кроме того, отмечается, что мероприятие состоялось "на части открытой территории вуза в выходной день, когда не проводится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов", не использовались аудитории заведения, его работники не привлекались к организации, а сцена была демонтирована и убрана в то же день.

В "Слуге народа" также заявили, что их политические оппоненты также проводили свои мероприятия на территории вузов - "на условиях аренды помещений и без агитации студентов".

"Кстати, мы считаем, что внутренний дворик Красного корпуса КНУ должен быть публично доступным, являясь частью истории и культуры Киева. Поэтому «слуги народа» выступят с инициативой, чтобы ворота дворика были открыты для всех желающих по крайней мере в дневное время", - говорится в заявлении политсилы.

Напомним, 20 сентября киевское отделение партии "Слуга народа" собралось на территории КНУ имени Тараса Шевченко, чтобы официально определиться с кандидатами в депутаты городского совета. На встрече представили первую десятку партийного списка в Киевсовет, однако на сайте партии опубликовали несколько другой список. Глава партии Александр Корниенко объяснил изменения в списке кандидатов от СН на выборы в Киевсовет в комментарии LB.ua.

Студенческий парламент КНУ имени Тараса Шевченко прокомментировал проведение собрания партии "Слуга народа" на территории главного "Красного" корпуса своего университета. В письме отмечается, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании", согласно которому политические партии не имеют права вмешиваться в работу учреждений, а также запрещено функционирование любых политических объединений в учреждениях образования.

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