РоSSийский суд осудил блогера на 2,5 года колонии-поселения за опубликованные видео в интернете.

Осужденный судом РФ на 2,5 года медиакоординатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов отбыл срок наказания и вышел на свободу.

Об этом сообщила пресс-служба "Крымской солидарности".

"Осужденный на 2,5 года гражданский журналист и медиа-координатор "Крымской солидарности" Нариман Мемедеминов отбыл срок и вышел на свободу", - говорится в сообщении.

Мемедеминова встречали в Ростовской области активисты, генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский и консул Юрий Довгуля.

Мужчина отбывал наказание в колонии-поселения №8 в Ростовской области.

Напомним, 2 октября 2019 года роSSийский суд осудил Мемедеминова на 2,5 года колонии-поселения. Блогера обвинили в публичных призывах к террористической деятельности.

По версии следствия, в 2013 году блоггер записал три видео: об исламской партии "Хизб ут-Тахрир", Рамадане и мечети. Позже Крым оккупировала РоSSия, где "Хизб ут-Тахрир" признана террористической организацией и запрещена. Следствие обвиняло Мемедеминова в том, что он не удалил видео. Претензии следствия также вызвали два репоста о "Хизб ут-Тахрир" и ситуации в Сирии.

Прокуратура потребовала для Мемедеминова шесть лет лишения свободы, но позже суд переквалифицировал обвинение с части 2 статьи 205.2 УК на часть 1 и назначил более мягкое наказание.