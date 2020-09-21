Возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью
Из-за его закрытия на другом пропускном пункте выстроилась очередь автомобилей.
На украинско-белорусской границе возобновлена работа пункта пропуска "Новые Яриловичи", который был закрыт из соображений предотвращения распространения коронавируса.
Закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к скоплению транспортных средств в пункте "Выступовичи". Об этом сообщили на сайте Государственной таможенной службы Украины.
"В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - говорится в сообщении.
Таможенная служба просит граждан, перевозчиков и субъектов ВЭД учитывать эту информацию при планировании поездок из и в Беларусь.
Иностранцам запрещен въезд в Украину до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции в связи с ситуацией в стране.
Напомним, что "Новые Яриловичи" были закрыты 16 сентября после того, как у этого пункта пропуска скопились паломники-хасиды, пытавшиеся попасть в Украину несмотря на запрет въезда иностранцев.
17 сентября глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв призвал паломников, пытающихся попасть в Украину, вернуться домой.
Офис президента считает, что белорусские власти непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи, что украинская граница с Беларусью остается открытой, из-за чего в Украину пытается попасть большое количество паломников-хасидов.
18 сентября утром в Госпогранслужбе сообщили, что группу иностранцев-паломников пограничники обнаружили и задержали на Закарпатье, а еще одного остановили на границе с Польшей.
По состоянию на утро 18 сентября у "Новых Яриловичей" оставалось около 700 паломников, остальные вернулись вглубь Беларуси.
Во второй половине дня 18 сентября паломники полностью освободили территорию КПП. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что пункт пропуска откроют после того, как уберут оставленный паломниками мусор.