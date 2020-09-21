Возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью

Из-за его закрытия на другом пропускном пункте выстроилась очередь автомобилей.

На украинско-белорусской границе возобновлена работа пункта пропуска "Новые Яриловичи", который был закрыт из соображений предотвращения распространения коронавируса.

Закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к скоплению транспортных средств в пункте "Выступовичи". Об этом сообщили на сайте Государственной таможенной службы Украины.

"В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд - 250", - говорится в сообщении.

Таможенная служба просит граждан, перевозчиков и субъектов ВЭД учитывать эту информацию при планировании поездок из и в Беларусь .

Иностранцам запрещен въезд в Украину до 28 сентября, однако для граждан Беларуси действуют преференции в связи с ситуацией в стране.

Напомним, что "Новые Яриловичи" были закрыты 16 сентября после того, как у этого пункта пропуска скопились паломники-хасиды, пытавшиеся попасть в Украину несмотря на запрет въезда иностранцев.

17 сентября глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв призвал паломников, пытающихся попасть в Украину, вернуться домой.

Офис президента считает, что белорусские власти непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают слухи, что украинская граница с Беларусью остается открытой, из-за чего в Украину пытается попасть большое количество паломников-хасидов.

18 сентября утром в Госпогранслужбе сообщили, что группу иностранцев-паломников пограничники обнаружили и задержали на Закарпатье, а еще одного остановили на границе с Польшей.

По состоянию на утро 18 сентября у "Новых Яриловичей" оставалось около 700 паломников, остальные вернулись вглубь Беларуси.