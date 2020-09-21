В США призвали РоSSию прекратить войну на Донбассе и освободить политзаключенных

США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины.

В США призвали РоSSию прекратить войну на Донбассе и освободить политзаключенных
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По случаю Международного дня мира Посольство США в Украине призвало РФ прекратить конфликт на Донбассе и освободить всех незаконно заключенных украинцев.

Об этом в официальном Twitter Посольства США в Украине заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

"В Международный день мира мы призываем РоSSию сделать выбор в пользу мира. Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свои жизни в мире и с полным признанием своих прав человека. Пока РоSSия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают", - сказала Квин.

По ее словам, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"РоSSия также должна освободить всех украинцев, которых она незаконно содержит в заключении в наказание за их мирное несогласие. США остаются полностью преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на востоке Украины и оккупации Крыма. Мы вместе с украинским народом поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила временный поверенный.

Напомним, в феврале, в шестую годовщину оккупации украинского Крыма Россией, США вновь заявили, что Крым - это Украина. В заявлении госсекретаря Майка Помпео сказано, что США осуждают незаконные действия РФ в Крыму и ее постоянные агрессивные действия против Украины.

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