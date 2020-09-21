Оккупанты открывали провокационный огонь по ВСУ около Марьинки

Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов не было.

Оккупанты открывали провокационный огонь по ВСУ около Марьинки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 20 сентября, на участках ответственности Вооруженных сил Украины на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск - недалеко от населенного пункта Новоалександровка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Выстрелы в сторону наших позиций были провокационными и не представляли угрозы жизни украинских воинов, поэтому наши защитники оружие в ответ не применяли. На всех участках линии разграничения наблюдалась тишина", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения договоренностей - вблизи Марьинки боевики совершили выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава в результате вражеских выстрелов не было.

Напомним, 19 сентября вооруженные подразделения РоSSийской Федерации трижды нарушили перемирие на Донбассе, в результате чего ранения получил военный. Кроме того, боевики блокировали проведение ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка" - оккупанты не дают гарантий безопасности украинской стороне Специального центра координации и контроля.

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