В "Слуге народа" отредактировали список "киевской команды" уже после представления

В первую десятку не попали шестеро из представленных.

20 сентября во внутреннем дворике Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко состоялась конференция Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" с целью выдвижения кандидатов в депутаты Киевского городского совета, кандидата на должность Киевского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года.

После презентации Ирини Верещук на должность мэра столицы от "Слуги народа" на сцену пригласили - в соответствии с объявлением диктора - "членов киевской команды партии". В частности, были озвучены 13 членов команды:

- Евгения Кулеба - основательница и общественный деятель "Город-сад", известная как основательница проекта Небесной сотни, парка "Шелковичный" в Славянске, жена главы МИД Дмитрия Кулебы.

- Михаил Присяжнюк - телеведущий проекта "Один за всех".

- Анна Маляр - юрист, глава Центра правовых и криминологических исследований, участница многих ток-шоу.

- Георгий Зантарая - дзюдоист, участник летних Олимпийских игр.

- Владислав Трубицын - предприниматель, меценат, занимающийся предпринимательской деятельностью рынка БУКИНИСТИКА и в антикварно-искусствоведческой сфере.

- Юрий Федоренко - глава ОО "Твердыня". Был основателем и руководителем ОО "СТОП произволу". Проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины. Старший инструктор по рукопашному бою роты специального назначения. Участник боевых действий. Участник АТО. На парламентских выборах 2019 года кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа", №158 в списке.

- Виталий Селик - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева ".

- Андрей Витренко - заместитель министра образования и науки.

- Елена Говорова - спортсменка, легкоатлетка, призер Олимпийских игр 2000 года.

- Ксения Семенова - преподаватель Национального авиационного университета, директор коммуникаций YEP.

- Алексей Киселев - доброволец, руководитель ОО "Мастерс дело".

- Игорь Брагин - президент Ассоциации шеф-поваров Украины.

- Николай Тищенко - народный депутат ВР фракции "Слуга народа".

В неофициальных комментариях Lb.ua руководители СН уточняли: Николай Тищенко на сцену был приглашен не как фигурант списка, но как член команды.

Через несколько часов на странице "Слуги народа" в фейсбуке появился официальный список первой десятки кандидатов от партии в Киевсовет, который отличается от ранее представленной команды:

1. Евгения Кулеба, общественный деятель, координатор создания сквера Небесной сотни, руководитель ОО "Город-сад".

2. Михаил Присяжнюк, правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта «Один за всех».

3. Елена Говорова, легкоатлетка, призер Олимпийских игр, телеведущая.

4. Юрий Федоренко, частный предприниматель, правозащитник, глава общественной организации "Твердыня".

5. Владислав Трубицын, букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда "Культурные новации».

6. Лилия Пашинная, адвокат.

7. Георгий Зантарая, первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины.

8. Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины.

9. Виктория Бурдукова, телевизионная продюсер ( «Ревизор», «Страсти по Ревизором»), председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии.

10. Зоряна Скалецкая, бывшая министр здравоохранения, юрист в области медицинского права.

В первую десятку не попали следующие фамилии:

- Анна Маляр - юрист, глава "Центра правовых и криминологических исследований", участница телевизионных ток-шоу.

- Виталий Селик - глава общественной организации "Совет по урбанистике Киева ".

- Ксения Семенова - преподаватель Национального авиационного университета, директор по коммуникациям бизнес-инкубатора YEP, организатор фестиваля Научные пикники.

- Алексей Киселев - доброволец, руководитель ОО "Ветеранское дело".

- Игорь Брагин - президент Ассоциации шеф-поваров Украины.

- Николай Тищенко - нардеп "Слуги народа".

Зато в "десятке" появились: букинист и меценат Владислав Трубицын, адвокат Лилия Пашинная, телевизионная продюсер Виктория Бурдукова и бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.