Корниенко объяснил изменение списка "Слуги народа" в Киевсовет

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил изменения в списке кандидатов от СН на выборы в Киевсовет. Об этом народный депутат рассказал в эксклюзивном комментарии LB.ua.

«Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11:00. Позже, во внутреннем дворике университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественная официальная часть», - сказал Корниенко.

«В ходе церемонии во дворе красного корпуса на сцену выходили как представители «первой десятки», так и лидеры по округам. Действующее избирательное законодательство является новым как для нас, так и для других наших коллег, мы все «учимся на ходу буквально», - отметил народный депутат.

По его словам, лидеры округов - по факту кампании - могут еще «подтянуться», наверное, обеспечив себе место в горсовете.

«Те, кто выходят на сцену, почти наверняка станут депутатами. И это касается не только Киева , но и других городов, где уже прошли местные конференции - их было около 15», - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли законодательству проведение партийной конференции во внутреннем дворе главного вуза страны (прямо противоречит статье 31-й «О высшем образовании»), глава партии СН отметил: «Красный корпус - знаковая для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столицы - без незаконных застроек, нарушений и т.д.».

Реагируя на замечание о том, что на понедельник уже анонсированы соответствующие студенческие акции протеста, добавил: «если будут какие-либо санкции (если имели место нарушения, - ред.), мы готовы».

Напомним, 20 сентября во внутреннем дворике Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялась конференция Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" с целью выдвижения кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность Киевского городского головы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года.

После презентации Ирини Верещук на должность мэра столицы от СН на сцену пригласили - в соответствии с объявлением диктора - "членов Киевской команды партии". В частности, были озвучены 13 членов команды.

Однако через несколько часов на странице "Слуги народа" в фейсбуке появился официальный список первой десятки кандидатов от партии в Киевсовет, который отличался от ранее представленной команды.