В США спецслужбы пресекли покушение на жизнь президента Дональда Трампа. Американского гаранта пытались отравить ядом, содержавшимся в посылке, которую ему отправили, сообщает CNN. Пакет, предназначавшийся Трампу, содержал внутри мощный яд биологического происхождения - рицин.

Оказывается, вся корреспонденция, поступающая на адрес Белого дома, не идет сразу непосредственно адресатам, а проверяется на удаленном объекте. Именно благодаря этому пакет с ядом не попал сразу в кабинет к Трампу, а был предварительно проверен. При обнаружении рицина сделали повторный тест, и он также подтвердил наличие яда в пакете.

Правоохранители, которые проводят расследование этого вопиющего случая, предполагают, что эта посылка могла прийти… нет, не из РоSSии: отправителя ищут в Канаде.

Бобы, из которых получают рицин

В свою очередь, в пресс-службе министерства общественной безопасности Канады сообщили, что им известно о случаях обнаружения рицина в пакетах, которые были отправлены на адрес федерального правительства США . Они проводят у себя расследование. Однако более пока ничего сообщить не готовы из-за того, что расследование не завершено.

В США , тем временем, говорят, что подобные посылки якобы были отправлены не только в Белый дом, но и по некоторым адресам в штате Техас.

Рицин – это высокотоксичный яд, который извлекают из клещевины. Его широко используют террористы. Яд рицин может использоваться в виде гранул, порошка, кислоты или даже тумана. При попадании в желудок человека он вызывает тошноту и рвоту. Затем открывается внутреннее кровотечение в кишечнике и желудке. За этим следует последняя стадия – отказ внутренних органов: печени, почек и селезенки.

В общем, несмотря на многообразие изобретенных человечеством способов убийства себе подобных, "старое доброе" отравление, с помощью которого расчищали дорогу к трону еще во времена египетских фараонов, по-прежнему остается одним из наиболее популярных способов устранения соперников.

Кстати, недавний случай с роSSийским оппозиционным политиком Алексеем Навальным – яркое тому подтверждение. Результаты исследований, проведенных несколькими европейскими лабораториями, подтвердили: роSSийский оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".