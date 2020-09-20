В Минске задерживают участников "марша справедливости" (обновлено)

Силовики в разных городах применяют водометы и слезоточивый газ.

Фото: tut.by

Обновление 19:26. Количество задержанных на несанкционированных акциях оппозиции в Беларуси в воскресенье составило почти 60 человек, передает Интерфакс-Украина.

"Сообщается о 58 задержанных. В частности, 27 человек задержаны в Минске, 31 - в регионах", - сообщили агентству в правозащитном центре "Весна".

На акциях, которые проходят во многих городах страны, силовики применяют водометы и другую спецтехнику, пытаются разделить колонны и проводить точечные задержания.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

В акции в Минске принимают участие десятки тысяч человек, передает TUT.BY. Центр города частично перекрыт силовиками. Когда колонны людей подходят к окружению, их пытаются разделить, кроме того, пресекают попытки скрыться во дворах. После столкновений протестующие возвращаются в колонны.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Силовики задерживают участников марша.

Столкновение ОМОНа с протестующими произошло в Бресте. В милицию полетели бутылки. Начались жестокие задержания, толпа пытается защитить людей. По сообщению местной газеты Бинокль, милиция произвела предупредительный выстрел в воздух. Также был применен слезоточивый газ.

В Лиде люди в балаклавах и форме милиции пытались задержать протестующих. В какой-то момент на них двинулись несколько десятков человек, люди в форме сбежали, никого не задержав.

Обновление 17:30. В Минске в протестном марше принимают участие десятки тысяч человек. Колонна движется по улице Романовская слобода более двадцати минут, передает TUT.by.

Силовики продолжают блокировать новые площади, мосты и улицы. На одном из мостов выставили водомет.

По официальным данным МВД Беларуси, на воскресных акциях в Минске задержали 10 человек, передает Интерфакс. Хотя оппозиционные СМИ сообщали о нескольких десятках задержанных.

Большая группа участников марша направляется к резиденции Лукашенко.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

15.00 В Минске силовики начали задерживать участников "марша справедливости". Об этом сообщает TUT.by.

С утра в центр белорусской столицы стягивали колонны автозаков и бусов, их сопровождали машины милиции. Центральные станции метро закрыты.

Пока задержания точечные. У Дворца спорта омоновцы схватили мужчину с флагом. Очевидцы свистели и кричали: "Жыве Беларусь !".

На улице Немига люди из колонны начали разбегаться, когда увидели автозаки. Силовики в черной форме бросились за ними в погоню. Задержаны несколько ребят.

Телеграмм-канал NEXTA сообщает, что работников правоохранительных органов согнали к резиденции Лукашенко и зданию Верховного суда.

Протестующие планируют собраться в районе стелы "Минск - город-герой", где в предыдущие недели проходили массовые акции протеста.

Фото: tut.by

Фото: tut.by