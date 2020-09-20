Кравчук: РФ заблокирует роботу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах

В соответствии с постановлением, голосование на оккупированных территориях может состояться только после прекращения оккупации.

Кравчук: РФ заблокирует роботу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах
Леонід Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кравчук считает, что РоSSия и представители формирований ОРДЛО будут блокировать всю работу ТКГ, если украинский парламент не изменит постановление о местных выборах.

Об этом он заявил в комментарии Общественному.

"Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: РоSSия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не будет изменено постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы", - сообщил председатель украинской делегации.

Кравчук признал, что не знает, поддержат ли парламентарии изменения в постановлении о местных выборах. И добавил, что Украина должна искать ответы на все вопросы, даже если желание договариваться есть только со стороны Киева.

Напомним, постановление о местных выборах, которое Рада утвердила 15 июля, предусматривает, что голосование на оккупированных территориях может произойти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановления контроля над границами. Такие условия проведения выборов подтвердили в Офисе президента.

Представители РоSSии на переговорах в Минске и в "нормандском формате" добиваются от Украины проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Проведение голосования на этих территориях означает легитимизацию фейковых республик "Л/ДНР".

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