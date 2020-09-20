Штраф за нарушение самоизоляции в Британии повысили до $13 тыс.

В стране объявили о начале второй волны коронавируса.

Правительство Великобритании повысило до 10 тысяч фунтов стерлингов (приблизительно $ 13 тыс.) размер штрафа за нарушение самоизоляции, связанной с коронавирусом. Об этом пишет BBC.

С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также те, кто контактировал с больными ковид, обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.

Новые антивирусные мероприятия также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, ушедших на самоизоляцию.

Напомним, в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии. При этом он заверил, что власти не планируют вводить второй локдаун.

Всего в Великобритании зафиксировано почти 386 тыс. случаев заражения. В субботу вирус подтвердился почти 4,5 тыс. человек. При этом неделю назад в стране фиксировали около 3000 новых инфицированных в сутки. Месяц назад - по 2500 человек.

С начала вспышки на территории Соединенного королевства от последствий заражения вирусом умерли более 41,5 тыс. человек.