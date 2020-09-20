Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

В столице проходит конференция городской организации партии.

Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
Ірина Верещук
Фото: скріншот

Президент Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук.

Представление состоялось во время конференции Киевской городской организации политической партии, на которой выдвигают кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность городского головы на очередных местных выборах 25 октября.

Напомним, 16 июля Верещук выиграла праймериз "Слуги народа" на выборы мэра Киева. Она набрала три из трех возможных баллов.

Кандидат запустила политическую рекламу, в которой обещает "подбодрить уставшие мосты". Верещук также снялась в видеоролике, в котором "летает" с зеленым зонтиком над "мостом Кличко".

Раньше она заявляла, что не видит смысла в строительстве метро на Троещину.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. 18 сентября "УДАР" официально выдвинул Кличко кандидатом в мэры Киева.

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