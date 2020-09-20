Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирину Верещук.

Представление состоялось во время конференции Киевской городской организации политической партии, на которой выдвигают кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность городского головы на очередных местных выборах 25 октября.

Напомним, 16 июля Верещук выиграла праймериз "Слуги народа" на выборы мэра Киева . Она набрала три из трех возможных баллов.

Кандидат запустила политическую рекламу, в которой обещает "подбодрить уставшие мосты". Верещук также снялась в видеоролике, в котором "летает" с зеленым зонтиком над "мостом Кличко".

Раньше она заявляла, что не видит смысла в строительстве метро на Троещину.