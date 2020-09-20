Полиция открыла 43 уголовных производства, связанных с местными выборами
Больше всего дел зарегистрировали в Киевской и Донецкой областях.
С начала кампании местных выборов в Украине зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. 43 факта квалифицировали как уголовные правонарушения. Об этом отчитываются в Министерстве внутренних дел.
"В ЕРДР внесены сведения о 43 уголовных правонарушениях: 25 – связаны с нарушением избирательного законодательства, 18 - связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении.
Больше всего производств зарегистрировали в Киевской и Донецкой областях. а также в Киеве.
По данным ведомства, в течение минувших суток в полицию поступило 57 заявлений, по одному факту открыли уголовное производство о нарушении избирательного процесса.
Раньше в МВД сообщили, что на местных выборах будут работать почти 136 тысяч правоохранителей. Голосование пройдет 25 октября.