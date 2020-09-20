Светлана Тихановская назвала Путина "мудрым руководителем"

Оппонентка Александра Лукашенка, Светлана Тихановская заявила, что считает президента РФ Владимира Путина мудрым руководителем и ей очень жаль, что он поддержал Лукашенко, а не белорусский народ. Тихановская добавила, что белорусский народ "открыт к диалогу и никогда не поворачивался спиной к РоSSии".

"Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к РоSSии, я имею в виду белорусский народ", - заявила Тихановская.

Несмотря на то, что Владимир Путин открыто поддерживает Лукашенко, Тихановская заявила, что тоже открыта к диалогу с представителями РоSSийской Федерации.

"Мы не хотим ни с кем ругаться. Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророSSийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать", - добавила Тихановская.

Ранее сообщалось, что протесты в Беларуси достигли своего пика. У протестующих начали отбирать детей и отдавать их в приюты.