Смешко выдвинули на пост мэра Киева

"Сила и честь" представила пятерку кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Киевская городская организация политической партии "Сила и Честь" 20 сентября провела конференцию, на которой выдвинула кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность Киевского городского головы на очередных выборах 25 октября.

Делегаты единогласным решением поддержали кандидатуру главы политической партии Игоря Смешко на должность мэра Киева .

Фото: sylaichest.org

Как сообщает пресс-служба политсилы, в первую партийную пятерку кандидатов в депутаты Киевского городского совета, кроме Смешко, вошли:

Инна Новак - основатель и управляющий партнер группы компаний "Грант Торнтон" в Украине, руководитель Киевского территориального отделения Союза налоговых консультантов Украины (2007-2015 гг.), депутат Киевского городского совета VI созыва;

Владимир Тимошенко - доктор юридических наук, генерал-лейтенант, правоохранитель. Профессор кафедры правового обеспечения Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского;

Людмила Яценко - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального института рака Министерства здравоохранения Украины;

Юрий Прокофьев - генерал-майор, кандидат педагогических наук, академик Академии инженерных наук Украины, первый военный атташе по вопросам обороны Украины в Израиле, заместитель главы партии "Сила и Честь".

Напомним, что "Сила и честь" заняла на выборах в Верховную Раду седьмое место, за нее проголосовали 3,82% избирателей.

Ее лидер Игорь Смешко на выборах президента был шестым с результатом 6,04%.

Согласно последним соцопросам, сейчас за Смешко готовы проголосовать 6,4% опрошенных. Он пятый в рейтинге кандидатов.