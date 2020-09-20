Смешко выдвинули на пост мэра Киева
"Сила и честь" представила пятерку кандидатов в депутаты Киевского городского совета.
Киевская городская организация политической партии "Сила и Честь" 20 сентября провела конференцию, на которой выдвинула кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидата на должность Киевского городского головы на очередных выборах 25 октября.
Делегаты единогласным решением поддержали кандидатуру главы политической партии Игоря Смешко на должность мэра Киева.
Как сообщает пресс-служба политсилы, в первую партийную пятерку кандидатов в депутаты Киевского городского совета, кроме Смешко, вошли:
Инна Новак - основатель и управляющий партнер группы компаний "Грант Торнтон" в Украине, руководитель Киевского территориального отделения Союза налоговых консультантов Украины (2007-2015 гг.), депутат Киевского городского совета VI созыва;
Владимир Тимошенко - доктор юридических наук, генерал-лейтенант, правоохранитель. Профессор кафедры правового обеспечения Национального университета обороны Украины им. Ивана Черняховского;
Людмила Яценко - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального института рака Министерства здравоохранения Украины;
Юрий Прокофьев - генерал-майор, кандидат педагогических наук, академик Академии инженерных наук Украины, первый военный атташе по вопросам обороны Украины в Израиле, заместитель главы партии "Сила и Честь".
Напомним, что "Сила и честь" заняла на выборах в Верховную Раду седьмое место, за нее проголосовали 3,82% избирателей.
Ее лидер Игорь Смешко на выборах президента был шестым с результатом 6,04%.
Согласно последним соцопросам, сейчас за Смешко готовы проголосовать 6,4% опрошенных. Он пятый в рейтинге кандидатов.