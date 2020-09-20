У Новоалександровки оккупанты стреляли в сторону украинских позиций

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

У Новоалександровки оккупанты стреляли в сторону украинских позиций
Фото: Макс Левин

С начала суток 20 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Пресс-центр ООС сообщает, что недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций. Выстрелы были неприцельными, поэтому ответный огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается спокойной и полностью контролируемой украинскими защитниками. Придерживаясь режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задания по назначению", - уверяют в штабе ООС.

Напомним, 19 сентября вооруженные подразделения РоSSийской Федерации трижды нарушили перемирие на Донбассе, вследствие чего получил ранения украинский военный.

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