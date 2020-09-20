Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса

Вице-премьер-министр Узбекистана по вопросам аграрной и продовольственной политики Уктам Барноев умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщило издание Газета.uz.

Барноеву было 55 лет.

По информации издания, вице-премьер сначала проходил лечение в частной клинике Akfa Mediline в Ташкенте, а потом в медицинских учреждениях Германии.

Ранее сообщали, что бывший президент Индии 84-летний Пранаб Мукерджи умер в больнице после того, как ему диагностировали коронавирус. Ковид-19 у Мукерджи обнаружили 10 августа, когда он лег на операцию по удалению тромба в головном мозге. После операции он впал в кому, а при обследовании врачи обнаружили у него легочную инфекцию, из-за которой развился септический шок.

Согласно данным портала Worldometer, в Узбекистане коронавирус выявили у более 51 тысячи человек. Умерли 429 человек.