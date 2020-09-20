Зеленский: "Хочу сказать всем своим: заканчивайте отказываться от ответственности"

Президент считает, что нужно "быстро исправить ошибки и двигаться вперед".

Зеленский: "Хочу сказать всем своим: заканчивайте отказываться от ответственности"
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал членов своей команды к ответственности, ибо у них "достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность". Об этом глава государства написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24/7» и постоянно доказывать людям свою полезность", - написал президент.

Зеленский призвал "не ныть, не жаловаться, не прятаться, не возмущаться" тех, кто собирался менять страну.

"Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным сговорам, получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно", - отметил глава государства.

Президент считает, что надо "быстро исправить ошибки и двигаться вперед".

Напомним, в сентябре из фракции "Слуга народа" исключили двух народных депутатов.

Основанием исключения Гео Лероса из фракции стало выступление с трибуны парламента, в котором нардеп раскритиковал Зеленского и сказал, что президент "слился со старой системой". Раньше, в марте, Лерос устроил скандал публикацией так называемых "пленок Ермака".

Нардепа Александра Юрченко исключили из фракции из-за подозрения в причастности к коррупции.

Согласно соцопросу, рейтинг "Слуги народа" упал, но в то же время партия остается лидером на местных выборах.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусомГлава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Тихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в БеларусьТихановская оценила перспективы военного вторжения РоSSии в Беларусь
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"Трамп опубликовал видео с Байденом, который "включил" избирателям песню "F***k tha Police"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимостиЗеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимости
Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"Зеленский считает, что Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"
Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020Зеленский открыл учения Rapid Trident-2020
Зеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавирусаЗеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавируса
Зеленский прибыл с официальным визитом в АвстриюЗеленский прибыл с официальным визитом в Австрию
Зеленский набирает кредитов под строительство дорог. как Янукович, - ОмелянЗеленский набирает кредитов под строительство дорог. как Янукович, - Омелян
Зеленский в интервью австрийской газете назвал главные приоритеты своего президентстваЗеленский в интервью австрийской газете назвал главные приоритеты своего президентства
Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности УкраиныЗеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины
Зеленский подписал закон, позволяющий получить от ЕС 1,2 млрд помощиЗеленский подписал закон, позволяющий получить от ЕС 1,2 млрд помощи
Зеленский пообещал после местных выборов назвать владельцев затонувшего танкера DelfiЗеленский пообещал после местных выборов назвать владельцев затонувшего танкера Delfi
Последние новости
Подгружаем последние новости