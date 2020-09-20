Зеленский: "Хочу сказать всем своим: заканчивайте отказываться от ответственности"

Президент считает, что нужно "быстро исправить ошибки и двигаться вперед".

Президент Владимир Зеленский призвал членов своей команды к ответственности, ибо у них "достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность". Об этом глава государства написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

"Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме «24/7» и постоянно доказывать людям свою полезность", - написал президент.

Зеленский призвал "не ныть, не жаловаться, не прятаться, не возмущаться" тех, кто собирался менять страну.

"Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным сговорам, получить еще одну возможность обнулить старые «серые элиты» на местах. Это, конечно, очень трудно", - отметил глава государства.

Президент считает, что надо "быстро исправить ошибки и двигаться вперед".

Напомним, в сентябре из фракции "Слуга народа" исключили двух народных депутатов.

Основанием исключения Гео Лероса из фракции стало выступление с трибуны парламента, в котором нардеп раскритиковал Зеленского и сказал, что президент "слился со старой системой". Раньше, в марте, Лерос устроил скандал публикацией так называемых "пленок Ермака".

Нардепа Александра Юрченко исключили из фракции из-за подозрения в причастности к коррупции.

Согласно соцопросу, рейтинг "Слуги народа" упал, но в то же время партия остается лидером на местных выборах.