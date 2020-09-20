Боевики ранили военного возле Песков

Оккупанты запустили дрон за линию размежевания. чтобы спровоцировать бойцов ООС.

За прошедшие сутки, 19 сентября, вооруженные подразделения РоSSийской Федерации трижды нарушили перемирие на Донбассе, вследствие чего ранение получил военный. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

У населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций.

Вследствие вражеского выстрела военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину оказали домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия заметили вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано у Водяного. Боевики запустили беспилотник типа "МЕВИК-2", который пересек линию разграничения.

Средствами радиоэлектронной борьбы военные сделали невозможным дальнейшее применение дрона.

В штабе считают, что враг пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Напомним, 18 сентября оккупанты в Донбассе дважды нарушили перемирие. Боевики стреляли возле Водяного и Новотошковского.