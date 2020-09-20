Боевики ранили военного возле Песков

Оккупанты запустили дрон за линию размежевания. чтобы спровоцировать бойцов ООС.

Боевики ранили военного возле Песков
Фото: Иван Боберский

За прошедшие сутки, 19 сентября, вооруженные подразделения РоSSийской Федерации трижды нарушили перемирие на Донбассе, вследствие чего ранение получил военный. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.

У населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций.

Вследствие вражеского выстрела военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу. Воину оказали домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Еще одно применение противником стрелкового оружия заметили вблизи Павлополя.

Кроме того, нарушение достигнутых договоренностей зафиксировано у Водяного. Боевики запустили беспилотник типа "МЕВИК-2", который пересек линию разграничения.

Средствами радиоэлектронной борьбы военные сделали невозможным дальнейшее применение дрона.

В штабе считают, что враг пытался спровоцировать наших воинов на открытие огня и зафиксировать этот факт. Украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.

Напомним, 18 сентября оккупанты в Донбассе дважды нарушили перемирие. Боевики стреляли возле Водяного и Новотошковского.

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