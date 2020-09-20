В Запорожье акцию в поддержку ЛГБТ пытались забросать яйцами и петардами

У одного из трех задержанных изъяли оружие.

Фото: twitter.com/radiosvoboda

В Запорожье провели акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества "Город без стереотипов". Полиция задержала трех агрессивных мужчин, которые пытались бросить в демонстрантов яйца и петарды. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В акции приняли участие около 500 человек. Для ее охраны привлекли 430 полицейских и 240 военных.

Фото: Национальная полиция

"Во время акции агрессивно настроенные молодые люди пытались бросать петарды и яйца в активистов. Полиция мгновенно отреагировала: за нарушение публичной безопасности и общественного порядка задержаны три человека, один из которых достал оружие и направил в сторону участников мероприятия", - говорится в сообщении .

Нарушителями оказались трое местных жителей, двум из них по 39 лет. На них составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всех доставили в отдел полиции для дачи объяснений.

У одного из нападавших изъяли револьвер "Флобер", его направят на проведение экспертизы.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Рядом с ЛГБТ-прайдом происходила контракция, участники которой выступали за "традиционные ценности" и против "пропаганды гомосексуализма", которую они назвали "угрозой безопасности Украины".

Фото: twitter.com/radiosvoboda

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