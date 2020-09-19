Кравчук поддерживает перенесение переговоров ТКГ из Минска в Австрию

Первый президент считает, что ситуация в Беларуси не способствует работе на Минской площадке.

Кравчук поддерживает перенесение переговоров ТКГ из Минска в Австрию
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает хорошим предложением перенесение переговоров ТКГ в Австрию.

Об этом он заявил в интервью изданию "Страна.ua".

"Это хорошее предложение. Сейчас политическая ситуация в Беларуси не способствует тому, чтобы мы работали на Минской площадке. Народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться. Работать в таких условиях очень сложно", - заявил Кравчук.

Первый президент заметил, что если ничего не изменится, участникам ТКГ нужно будет искать другую площадку. А решение о переносе будет принимать ОБСЕ - как модератор.

"Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решения будут принимать на международном уровне", - добавил Кравчук.

Напомним, 16 сентября на очередном заседании ТКГ Кравчук заявлял, что Украина последовательно выполняет договоренности Парижского саммита в Нормандском формате.

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