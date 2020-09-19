В Таиланде тысячи протестующих требуют реформы монархии и отставки правительства

Тысячи протестующих вышли на улицы Бангкока с требованием реформы монархии и отставки правительства.

Об этом сообщает Bangkokpost.

Демонстранты объявили двухдневную акцию: они переночуют в лагере перед тем, как в воскресенье утром отправиться в Дом правительства.

Выйти на акцию призвали студенты университета Таммасат в Бангкоке. По данным полиции, вечером у кампуса все еще остается около 15 тыс. человек, а днем их было примерно 30 тыс.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Прают Чан-Очи и новую редакцию конституции.

Пост главы правительства Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в Таиланде произошел военный переворот.

Напомним, в марте 2019 в Таиланде прошли первые парламентские выборы после военного переворота 2014 года, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча.