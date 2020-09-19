В Киеве прошла акция солидарности с белоруссами

В Киеве прошла акция в знак солидарности с участниками акций протеста в Беларуси.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Несколько десятков участников акции развернули на Майдане Независимости большой белорусский национальный бело-красно-белый флаг. С таким знаменем обычно выступают участники протестов в Беларуси.

19 сентября Беларусь отмечает День белорусской символики. 19 сентября 1991 Верховный Совет Беларуси принял закон, согласно которому государственными символами снова стали бело-красно-белый флаг и герб Погоня.

Напомним, сегодня на "женском марше" в Минске начались массовые задержания. На прошлой неделе во время воскресного марша протеста в Минске силовики задержали более 400 человек.