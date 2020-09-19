Порошенко о проекте бюджета: десятки миллионов людей вынуждены ухудшить свой уровень жизни

Рост расходов на содержание Офиса президента в условиях экономического кризиса, роSSийской агрессии и эпидемии коронавируса - это недопустимое расточительство. Об этом заявил пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, комментируя проект Госбюджета на следующий год.

«За этим бюджетом стоит абсолютно бессмысленная экономическая политика, но многомиллионная страна вынуждена жить по этому бюджету, и десятки миллионов людей вынуждены резко ухудшить свой уровень жизни. Даже на третий год президентства власть не собирается выполнять те лживые обещания, которые они делали и о которых забыли еще на выходе со стадиона», - говорит Порошенко.

«Первое, что бросается в глаза - 357 миллионов, или на 40% возрастут расходы на президента. Куда «зеленый президент» собирается тратить деньги? На кортежи, предусмотренные для иностранных делегаций? Потому что в условиях войны было запрещено приезжать в страну и передвигаться на бронированных автомобилях. Мы в тех тяжелых условиях купили автомобили для международных делегаций - они сейчас на них катаются. Поселились на государственные дачи - и на сегодняшний день десятки миллионов гривен тратятся, чтобы этих «слуг» содержать», - возмущается Порошенко.

Вместо этого, отмечает пятый Президент, в бюджете следующего года опять сокращают средства на субсидии для малообеспеченных граждан.

«В этом году сняли 2 миллиарда и направили на полицейских, и в следующем сократили на 7%. Это при том, что по всем прогнозам рыночная цена на газ существенно возрастет, а соответственно - и тарифы. Это значит, что наименее защищенным слоям, - тем, кто получает субсидии, - придется труднее. Придирчивых, надуманных проверок станет больше, равно как и ошибок при начислении. Конечно, эти ошибки будут в пользу власть имущих - не человека», - резюмирует Петр Порошенко.