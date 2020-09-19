Британские военные совершили в Украине "наибольшую за двадцатилетие" десантную операцию
Затем на этот же полигон высадились из Ил-76 и Ан-26 украинские десантники.
Сотни британских десантников 18 сентября высадились в Николаевской области в рамках учений "Объединенные усилия-2020". Это наибольшие десантные учения для Великой Британии за более чем 20 лет.
Об этом сообщило ВВС.
Высадку проводили с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели с военного аэродрома в Британии. На борту находились бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании, тяжелое пехотное вооружение и техника.
Как сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, затем на этот же полигон высадились с Ил-76 и Ан-26 украинские десантники.
Это первый этап учений в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" .В таком формате их проводят впервые в истории.
По данным британского издания Sky, эти учения проводятся "в знак солидарности с Украиной".
Напомним, в июле артиллеристы Военно-морских сил провели учения по уничтожению условного десанта противника днем и ночью.