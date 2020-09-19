Британские военные совершили в Украине "наибольшую за двадцатилетие" десантную операцию

Затем на этот же полигон высадились из Ил-76 и Ан-26 украинские десантники.

Сотни британских десантников 18 сентября высадились в Николаевской области в рамках учений "Объединенные усилия-2020". Это наибольшие десантные учения для Великой Британии за более чем 20 лет.

Об этом сообщило ВВС.

Высадку проводили с нескольких самолетов C-130 Hercules, которые вылетели с военного аэродрома в Британии. На борту находились бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании, тяжелое пехотное вооружение и техника.

Как сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, затем на этот же полигон высадились с Ил-76 и Ан-26 украинские десантники.

Это первый этап учений в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020" .В таком формате их проводят впервые в истории.

По данным британского издания Sky, эти учения проводятся "в знак солидарности с Украиной".

Напомним, в июле артиллеристы Военно-морских сил провели учения по уничтожению условного десанта противника днем и ночью.