Боевики блокируют ремонт газораспределительной станции в Марьинке

Оккупанты не дают гарантий безопасности украинской стороне.

Боевики блокируют ремонт газораспределительной станции в Марьинке
Фото: Ukrinform

ПророSSийские боевики на Донбассе блокируют проведение ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка". Оккупанты не дают гарантий безопасности украинской стороне Специального центра координации и контроля.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Военные отметили, что газораспределительная станция вместе с газопроводом была выведена из строя в июле 2014 года.

Эта станция обеспечивает газоснабжением более 26 тысяч жителей Марьинки и Красногоровки, а также 13 газовых котельных, учебных заведений, детских садов, Марьинскую районную больницу и ряд предприятий.

Напомним, 18 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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