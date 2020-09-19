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2020-09-19
Боевики блокируют ремонт газораспределительной станции в Марьинке
Оккупанты не дают гарантий безопасности украинской стороне.
Фото: Ukrinform
ПророSSийские боевики на Донбассе блокируют проведение ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции "Марьинка". Оккупанты не дают гарантий безопасности украинской стороне Специального центра координации и контроля.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Военные отметили, что газораспределительная станция вместе с газопроводом была выведена из строя в июле 2014 года.
Эта станция обеспечивает газоснабжением более 26 тысяч жителей Марьинки и Красногоровки, а также 13 газовых котельных, учебных заведений, детских садов, Марьинскую районную больницу и ряд предприятий.
Напомним, 18 сентября боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.