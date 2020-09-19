Лещенко заявил, что Тимошенко подала на него иск в суд

Бывший народный депутат и член Наблюдательного совета "Укрзализницы "Сергей Лещенко заявил, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала на него иск в суд.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Юлия Тимошенко решила сыграть со мной в грязную юридическую игру. Она подала против меня иск, и в этом ничего плохого нет - судиться я люблю, имею огромный опыт вместе с моим адвокатом Романом Васильняком", - написал Лещенко.

По его словам, Тимошенко подала иск в Печерский районный суд столицы, хотя ей известно, что Лещенко проживает в Подольском районе.

"С Печерским районом меня ничего не связывает, я там никогда не жил и не был зарегистрирован. Но в Печерском суде работают "удобные" судьи, которые могут "порешать", - заявил экснардеп.

Лещенко также опубликовал скриншот, где отмечено, что предмет иска - защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение недостоверной информации. Дата обращения в суд - 17 сентября.

Фото: Сергей Лещенко