Лещенко заявил, что Тимошенко подала на него иск в суд

Предмет иска - защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение недостоверной информации.

Лещенко заявил, что Тимошенко подала на него иск в суд
Фото: ba.org.ua

Бывший народный депутат и член Наблюдательного совета "Укрзализницы "Сергей Лещенко заявил, что лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала на него иск в суд.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Юлия Тимошенко решила сыграть со мной в грязную юридическую игру. Она подала против меня иск, и в этом ничего плохого нет - судиться я люблю, имею огромный опыт вместе с моим адвокатом Романом Васильняком", - написал Лещенко.

По его словам, Тимошенко подала иск в Печерский районный суд столицы, хотя ей известно, что Лещенко проживает в Подольском районе.

"С Печерским районом меня ничего не связывает, я там никогда не жил и не был зарегистрирован. Но в Печерском суде работают "удобные" судьи, которые могут "порешать", - заявил экснардеп.

Лещенко также опубликовал скриншот, где отмечено, что предмет иска - защита чести, достоинства и деловой репутации, опровержение недостоверной информации. Дата обращения в суд - 17 сентября.

Фото: Сергей Лещенко

Напомним, в мае Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации за политрепрессии в результате судебного процесса в США.

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