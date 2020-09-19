На "женском марше" в Минске начались массовые задержания (обновлено)

Задержание проводят омоновцы, люди в военной форме и гражданские в балаклавах.

Фото: tut.by

Обновление 17:15. Силовики начали массово задерживать участников "женского марша", передает TUT.by.

На улице Сурганова женщины стали в сцепку, когда увидели автобусы и автозаки, из которых выбегают люди в военной форме. Они взяли митингующих в окружение.

Фото: tut.by

Люди выкрикивают "Женщин бьют трусы". По подсчетам журналистов, задержали около 100 человек.

Одной женщине во время задержания стало плохо.

Силовики заводят в автозаки слишком много людей, кому-то пришлось выходить. Менее чем за полчаса на улице почти не осталось демонстрантов.

Фото: TUT.by

16.30. В Минске в субботу, 19 сентября, проходит протестный "женский марш". Об этом сообщает TUT.by.

Сотни женщин собрались у Комаровского рынка в центре белорусской столицы, затем начали движение по прилегающим улицам. К ним присоединились колонны из других частей города.

В руках женщины держат бело-красно-белые флаги, зонты и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, поскольку сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

В центре столицы заметили силовиков в оливковой форме без знаков отличия. На улице Сурганова двух мотоциклистов, которые поддерживают марш, пытались задержать неизвестные в балаклавах.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

На прошлой неделе во время воскресного марша протеста в Минске силовики задержали более 400 человек.