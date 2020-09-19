На "женском марше" в Минске начались массовые задержания (обновлено)

Задержание проводят омоновцы, люди в военной форме и гражданские в балаклавах.

Фото: tut.by

Обновление 17:15. Силовики начали массово задерживать участников "женского марша", передает TUT.by.

На улице Сурганова женщины стали в сцепку, когда увидели автобусы и автозаки, из которых выбегают люди в военной форме. Они взяли митингующих в окружение.

Фото: tut.by

Люди выкрикивают "Женщин бьют трусы". По подсчетам журналистов, задержали около 100 человек.

Одной женщине во время задержания стало плохо.

Силовики заводят в автозаки слишком много людей, кому-то пришлось выходить. Менее чем за полчаса на улице почти не осталось демонстрантов.

Фото: TUT.by

16.30. В Минске в субботу, 19 сентября, проходит протестный "женский марш". Об этом сообщает TUT.by.

Сотни женщин собрались у Комаровского рынка в центре белорусской столицы, затем начали движение по прилегающим улицам. К ним присоединились колонны из других частей города.

В руках женщины держат бело-красно-белые флаги, зонты и шарики. Некоторые из них одеты в яркую одежду с блестками, поскольку сегодняшняя акция заявлена как "блестящий марш".

В центре столицы заметили силовиков в оливковой форме без знаков отличия. На улице Сурганова двух мотоциклистов, которые поддерживают марш, пытались задержать неизвестные в балаклавах.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

На прошлой неделе во время воскресного марша протеста в Минске силовики задержали более 400 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МПНа Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП
Кабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутатКабмин хочет подчинить себе "Укргидроэнерго" в угоду Ахметову, - депутат
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусомГлава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Википедия изменила написание украинской столицы на KyivВикипедия изменила написание украинской столицы на Kyiv
В Иране казнили 27-летнего чемпиона по борьбеВ Иране казнили 27-летнего чемпиона по борьбе
Блок рекламы


Похожие новости
Юрченко объявили подозрение в получении взятки и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (обновлено)Юрченко объявили подозрение в получении взятки и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (обновлено)
Венедиктова подписала подозрение нардепу «Слуги народа» Юрченко (обновлено)Венедиктова подписала подозрение нардепу «Слуги народа» Юрченко (обновлено)
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко (обновлено)ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко (обновлено)
Марш протеста в Минске: силовики задержали более 400 человек (обновлено)Марш протеста в Минске: силовики задержали более 400 человек (обновлено)
Марш протеста в Минске: протестующие начали возводить баррикады (обновлено)Марш протеста в Минске: протестующие начали возводить баррикады (обновлено)
В Минске неизвестные в масках стали похищать людей на улице, - видеоВ Минске неизвестные в масках стали похищать людей на улице, - видео
В Минске вышли на очередной марш протеста, участников массово задерживаютВ Минске вышли на очередной марш протеста, участников массово задерживают
В Минске начали задерживать участников "женского марша"В Минске начали задерживать участников "женского марша"
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
В Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха (обновлено)В Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости