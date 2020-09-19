РоSSия проведет в Черном море испытания нового корабля с крылатыми ракетами

Ракеты предназначены для поражения морских и береговых целей.

РоSSия сообщила о начале испытаний в Черном море малого корабля "Грайворон" с крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу флота.

"Ракетный корабль, построенный для Черноморского флота, осуществляет первый выход в Черное море для прохождения заводских ходовых испытаний. Этот корабль станет четвертым малым ракетным кораблем с крылатыми ракетами "Калибр", - говорится в сообщении.

Отмечено, что назначение корабля - охрана и защита экономической зоны государства. На корабле будут проверять работу систем оборудования и мореходные характеристики.

В роSSийском флоте сообщили, что "Грайворон" - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это восьмой корабль серии "Буян-М".

Корабли этого проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой дальности, предназначенным для поражения морских и береговых целей.