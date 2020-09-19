Министр экономики Франции заболел коронавирусом

У министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра обнаружили коронавирус. Об этом чиновник сообщил в твиттере .

"Мой тест на COVID-19 оказался положительным. Я немедленно изолировался в своем доме, соблюдая определенные правительством санитарные нормы", - написал ле Мэр.

Он добавил, что не испытывает никаких симптомов, но будет в изоляции в течение 7 дней, продолжая выполнять свои обязанности дистанционно.

Напомним, ряд стран Европы сообщили о начале второй волны коронавируса. В частности, Великобритания, Австрия, Чехия.

Франция находится на четвертом месте в мире по количеству активных больных с ковидом - более 340 тысяч. За последние сутки там обнаружили более 13 тысяч новых случаев.