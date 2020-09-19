Порошенко: введение штрафов для военных за ответный огонь - не путь к миру

По его мнению, развитие Вооруженных сил не является приоритетом нынешней власти.

Порошенко: введение штрафов для военных за ответный огонь - не путь к миру
Фото: eurosolidarity.org

Развитие Вооруженных сил не в приоритете у нынешней власти. Об этом пятый Президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил во время областной партийной конференции в Виннице, передает пресс-служба партии.

Порошенко подчеркнул - об этом свидетельствует и сокращение расходов на армию в проекте бюджета на следующий год, и приказ о введении штрафов за ответный огонь, который вчера обнародовали в СМИ.

«Вынуждены признать - эта власть не любит армию. Это заключается не только в том, что сократили расходы на армию Украины, которая находится в состоянии войны. А и в приказе, который вышел вчера. Они собираются штрафовать воина, который открывает огонь при нападении на него оккупанта, и даже не стесняются. Они говорят, что это, по их пониманию, путь к миру», - возмутился Порошенко.

Зато, отмечает пятый Президент, у Зеленского увеличивают финансирование силовых органов, которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов.

«На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40 процентов выросли расходы на ГБР. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят потому, что они установили мировой рекорд Гиннеса - против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире. За Минские соглашения, Керченский пролив, приказ о контрнаступлении, оборону Донецкой и Луганской областей, назначение руководителей военных формирований», - перечисляет Порошенко.

Он отметил, что таким образом власть подрывает позиции Украины в международных судах. «Они возбудили уголовные дела по кляузам Коломойского, его клики, Януковича и заместителей главы его администрации, которые сейчас возглавляют вместе с его адвокатами силовые структуры», - констатирует Порошенко.

Он отметил, что последние полтора года были непростыми для всех патриотов-государственников - об этом свидетельствуют уголовные дела против Софии Федины и Маруси Зверобой и жестокое избиение заключенного Кремля Владимира Балуха, который сейчас борется за жизнь.

«Игнорирование и травля наших защитников - это реалии сегодняшней жизни», - резюмирует лидер «Европейской Солидарности».

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