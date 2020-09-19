Зеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимости

Президент подписал соответствующий законопроект.

Зеленский позволил идти на местные выборы без справок о судимости
Фото: facebook.com/UACEC

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 3995, который позволил кандидатам баллотироваться на местных выборах без предоставления справки о несудимости.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 17 сентября закон подписал глава Верховной Рады, а 18 сентября он был возвращен с подписью от президента.

Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах 15 сентября.

Законом изъят пункт 9 части 1-й статьи 222 Избирательного кодекса, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для кандидатов на местных выборах. Поэтому для всех кандидатов "устанавливаются одинаковые условия для подтверждения несудимости путем указания об этом сведений в автобиографии".

До этого справку о наличии или отсутствии судимости должны были предоставлять кандидаты в депутаты областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также территориальных общин с населением более 10 тыс. человек. Вместе с тем для тех, кто баллотируется в советы общин с населением менее 10 тыс. человек, а также для кандидатов на головы всех сельских, поселковых и городских советов такую справку подавать было не нужно.

Напомним, с 2017 года справки об отсутствии судимости выдают территориальные сервисные центры МВД.

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