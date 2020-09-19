Мужчину, избившего Балуха, арестовали на два месяца

Он признал свою вину и отказался от адвоката.

32-летнего жителя Киевской области, который подозревается в жестоком избиении бывшего политзаключенного Владимира Балуха, арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на странице в фейсбук.

"В субботу, 19 сентября, по ходатайству прокурора Киевской местной прокуратуры №4 Днепровский районный суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху. Суд не определял альтернативы содержанию под стражей", - говорится в сообщении.

Подозреваемый - 32-летний житель Киевщины, безработный, полностью признает свою вину, отказался от адвоката. По его словам, конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Напомним, Балуха планируют вывести из медикаментозного сна на следующей неделе. В течение 12 дней его состояние оценивали как тяжелое.

Бывшего политзаключенного нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица.

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане, где Балух праздновал годовщину освобождения из плена.