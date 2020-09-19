Кличко открыл фонтан со скульптурой охранника Киеве – Архистратига Михаила

По словам мэра, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и многообразие города.

Кличко открыл фонтан со скульптурой охранника Киеве – Архистратига Михаила

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка". Вместе с мэром Киева композицию торжественно открыли современные защитники Украины: ветеран АТО с позывным «Ирландец» Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова, сообщает пресс-служба мэра.

Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и многообразие города. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.

«Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил - уважаемый в религиозном эпосе ангел. И на ближнем востоке, и в христианстве», - отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы отметил, что у иудеев Михаэль - один из четырех ангелов, стоящих перед престолом Господа и охраняющих четыре стороны света. И его считают покровителем еврейского народа.

У мусульман Микал или Михаиль - тоже один из главных ангелов. Он - ангел милосердия, пророческих миссий. И управляет ветрами и облаками, природными явлениями, посылает на землю дождь, а также рост и плодородие растений.

Греки его называют Архистратигом. В Риме же, по истории, в 590 году, когда бушевала эпидемия чумы, Папа Григорий Великий во время шествия с молебном увидел на вершине мавзолея архангела Михаила. Тот вкладывал свой меч в ножны. После этого эпидемия пошла на спад.

В Константинополе Архистратига Михаила почитали с ІV века как покровителя Византии. И оттуда его культ попал в Киевское государство. Михаила сначала считали покровителем киевских князей и защитником воинов. А уже с XI века Архангела называют также охранником Киева и Киевской земли.

В его честь князь Всеволод Ярославич в Выдубицком монастыре возвел Михайловский собор.А князь Святополк основал Михайловский Златоверхий монастырь.

«Фигура Архангела Михаила - элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали и охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом вместе с другими меценатами финансировали создание барельефа Архангела, установленного над Михайловским собором между его куполами. И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должна быть на Владимирской горке. У собора. Мечты сбываются! Сегодня мы открываем очень хорошую, можно сказать, ювелирную скульптуру Архангела Михаила, которая венчает новый фонтан», - отметил Виталий Кличко.

Мэр поблагодарил художников, которые создали фонтан, а также меценатов, на средства которых была возведена скульптура Архистратига Михаила. Город же финансировал установление чаши фонтана.

«Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет, чтобы Киев был под охраной высших сил. А также - под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. Ради их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан - оберег! Сюда будут приходить киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день - 19 сентября - День памяти о чуде Архистратига Михаила. И теперь Архангел будет отсюда оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы!», - подчеркнул Виталий Кличко.

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