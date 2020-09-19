Балуха готовят к выводу из медикаментозного сна, - Геращенко

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого сильно избили 8 сентября в Киеве , готовят к выводу из медикаментозного сна. Об этом сообщила нардеп Ирина Геращенко на своей странице в фейсбук.

"Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести его из медикаментозного сна", - пересказала Геращенко слова врачей.

Напомним, Владимир Балух находится в больнице 12 дней. Медики отчитывались о его стабильно тяжелом состоянии.

Утром 8 сентября Балуха нашли избитым в столичном Гидропарке. У него сломаны рука и ключица. Офис президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления.

16 сентября стало известно, что Балух приходил в себя и пытался снять повязку с головы. Поэтому врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Свидетель по делу, которая собственно и нашла Балуха окровавленным в Гидропарке, рассказала, что он был трезв. Повреждения на голове, по ее словам, не похожи на рану от падения с небольшой высоты

18 сентября полиция задержала мужчину, который совершил нападение. Им оказался местный житель, 1988 года рождения. Выяснилось, что он пришел в гости к знакомому, который работает охранником в ресторане.