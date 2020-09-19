Отравленный "Новичком" роSSийский оппозиционер Алексей Навальный рассказал о своем самочувствии. На странице в instagram политик отметил, что его организм начинает восстанавливаться, но на это нужно много времени.

"Совсем недавно я не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро ко мне приходил врач и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это вводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом , что хочет врач, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то значило? Все это было крайне непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю более поздний этап, который сам помню", - написал Навальный.

Политик рассказал, что уже может самостоятельно подниматься по лестнице, хотя у него дрожат ноги. Но ему пока трудно пользоваться телефоном и налить воды.

Навальный также поблагодарил врачей клиники "Шарите" за то, что вывели его из состояния "технически живого человека".

Напомним, 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не очнулся и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Шарите уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предполагали, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

9 сентября Die Zeit сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии свидетельствуют о том, что роSSийского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидают, что физически он сможет восстановиться на 90%.

Сегодня правительство Германии сообщило, что наличие яда из группы "Новичок" в организме роSSийского политика Алексея Навального подтвердили исследования трех независимых лабораторий Германии, Франции и Швеции.