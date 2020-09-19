Марина Порошенко: нужен алгоритм для ограничения распространения коронавируса

"У нас нет достаточного количества тестов для того, чтобы своевременно выявлять тех, кто начал болеть коронавирусом".

Марина Порошенко: нужен алгоритм для ограничения распространения коронавируса
Марина Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Ситуация с распространением коронавируса в Украине очень тревожная, а действия власти недостаточны и непрофессиональны. Об этом заявила в интервью на телеканале «Прямой» Марина Порошенко, которая возглавила список партии «Европейская Солидарность» в Киевсовет.

«Я как врач предполагала и видела те проблемы, которые могут возникнуть перед нами. И поэтому с самых первых дней карантина вместе с командой нашего благотворительного Фонда Порошенко, «Европейской Солидарности» и общественной организации «Дело общин» мы объединили свои усилия, чтобы помочь и государству, и гражданам нашей страны как-то выстоять и выдержать», - отметила Марина Порошенко.

«Все это время я очень активно посещаю больницы. Мы поставляем средства индивидуальной защиты для врачей, ремонтируем недействующее оборудование в больницах, поставляем новое современное оборудование, обеспечиваем больницы системами тестирования на COVID-19. Я постоянно поддерживаю связь и общаюсь со своими коллегами врачами. Я вижу ситуацию, которая сегодня есть в системе здравоохранения», - констатирует Порошенко.

Она отметила, что европейские страны использовали карантин, который был введен весной во время первой волны заболевания, для подготовки медицинской системы к пандемии. «Но они его вводили с целью, во-первых, остановить активное распространение болезни. А во-вторых, для того, чтобы выиграть время, чтобы подготовить систему здравоохранения, чтобы она надлежащим образом затем спасала больных COVID-19 и оказывала качественную необходимую помощь этим больным. Что мы видим сегодня в Украине? Деньги из фонда по борьбе с COVID-19 действующая власть использует куда угодно, но только не на систему здравоохранения», - отмечает Марина Порошенко.

«Врачи не защищены. У нас нет достаточного количества тестов для того, чтобы своевременно выявлять тех, кто начал болеть коронавирусом. И, безусловно, мы не можем смотреть на это со стороны. Наша команда знает, что делать, как делать. И мы идем в Киевсовет именно для того, чтобы делать конкретные шаги для борьбы и для ограничения распространения коронавируса. Это должен быть конкретный пошаговый алгоритм, который нужно предложить для того, чтобы своевременно выявлять контактных лиц. Чтобы они находились на самоизоляции, выполняли самоизоляцию, чтобы они не распространяли болезнь», - убеждена Марина Порошенко.

«Врачи должны быть полностью защищенными и иметь все необходимое оборудование для того, чтобы помогать больным. Как мы видим, стоят очереди в больницы из машин скорой помощи, и они не могут госпитализировать больных, лежащих в этих машинах. Ну это просто ужасная ситуация», - возмущается она.

«Надо обязательно страховать наших врачей. Потому что они сейчас оказались на передовой. И если мы их не поддержим и не застрахуем их жизни и их здоровье - завтра некому будет лечить наших граждан», - резюмирует Марина Порошенко.

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