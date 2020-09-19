В Минфине объяснили, почему ОП повысили расходы на следующий год

Министр финансов Сергей Марченко рассказал журналистам, почему в бюджете на следующий год увеличили затраты на содержание Офиса президента почти на 40%. Глава Минфина говорит, что в этом нет никакой политики, только лишь экономика.

Марченко утверждает, что в государственной смете на следующий год Минфин учел диспропорции между зарплатами чиновников, работающих в разных ведомствах, и попытался привести их к общему знаменателю, сообщает rbc.ua.

Таким образом, в следующем году содержание Офиса президента обойдется стране в 1 266 795,2 тысячи гривен, то есть в один миллиард и почти 267 миллионов или же на 39,4% больше, чем в этом году.

Повысив расходы на Офис президента, Министерство финансов просто учло, что полтысячи его сотрудников получают в среднем меньшую зарплату, чем работники в Секретариате Кабмина или в аппарате Верховной Рады. Потому им и подняли расходы на следующий год.

"И то, что разгоняется какая-то "зрада", она совершенно не имеет под собой оснований", - заметил Марченко.

При этом и всем остальным чиновничьим ведомствам (тоже видимо с целью "выравнивания зарплаты") повысили смету. Правда, не на такой внушительный процент. Так, на содержание аппарата Верховной Рады в следующем году потратят 2 282 685,8 тысячи гривен, то есть почти 2,3 миллиарда (это на 12% превысит расходы нынешнего года). А на Секретариат Кабинета министров в госбюджете предусмотрено 1 092 341,3 тысячи гривен (почти 1,1 миллиарда), что на 13,9% больше, чем в 2020 году.

Если вернуться к расходам на Офис президента и разделить выделенную на его содержание сумму на количество работающих (около 500 человек), то получится, что на содержание каждого из них будет потрачено свыше 2,5 миллиона гривен (конечно, сюда входит не только зарплата). Ох, и дорогие у нас чиновники!

При этом стало известно, что под видом реформ Минобразования хочет снизить зарплаты учителям. Опытным педагогам хотят снизить надбавки к зарплате за престижность педагогического труда, а некоторые доплаты к скромной учительской зарплате и вовсе упразднить. Власть мотивирует это тем, что из-за экономического кризиса, связанного с коронавирусом, в бюджете не хватает денег. Видимо на самих столичных чиновников кризис не распространяется.