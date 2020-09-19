Сын Лукашенко сменил фамилию после переезда в Москву

Младший сын Александра Лукашенко, 16-летний Николай, переехал с Беларуси в Москву, где будет обучаться в гимназии при МГУ. В начале сентября стало известно, что парень забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в московское учебное заведение. Примечательно, что обучаться там он будет дистанционно, да и к тому же не под своей фамилией.

Из-за политической ситуации в Беларуси, Лукашенко-младший не смог обучаться в одной гимназии с теми, кто крайне негативно настроен по отношению к его отцу.

Еще в мае Николай успешно сдал экзамены в лицей, выбрав для себя биологический профиль обучения, но выпускники учебного заведения при БГУ, как и тысячи других белоруссов, после выборов в августе взбунтовались против Александра Лукашенко. Плохое отношение преподавателей к президенту может перенестись на его сына, поэтому этой ситуации решили избежать.

Бывший сотрудник КГБ предоставил информацию, что Колю переправили в Москву в обстановке секретности и на первое время поселили в белорусском посольстве в Москве. Все правила конспирации соблюдены. Сыну Лукашенко сменили фамилию на "Григорьев" и обучаться он будет какое-то время дистанционно.

Лукашенко, вероятно, надеется, что в Москве его сыну будет безопаснее, чем в Минске. Согласно слухам, изначально Николая хотели отправить учиться в Европу или США , но после переговоров Лукашенко с президентом РоSSии Владимиром Путиным было принято решение отправить его в Москву.

Ранее в Сети появилось видео с Колей Лукашенко, одетого в бронежилет и вооруженного боевым автоматом.