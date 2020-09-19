В королевской семье Саудовской Аравии произошел раскол из-за Израиля

Король - давний сторонник арабского бойкота Израиля, тогда как принц выступает за нормализацию отношений между странами.

В королевской семье Саудовской Аравии произошел раскол из-за Израиля
Мухаммед ибн Салман
Фото: REX

Между королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом и его сыном, наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом наметился конфликт из-за разных подходов к вопросу налаживания отношений с Израилем.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Король - давний сторонник арабского бойкота Израиля и провозглашения независимого Палестинского государства. Тогда как принц выступает за нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем ради ситуативного объединения двух стран против Ирана.

Отмечается, что заявление Трампа о нормализации дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ шокировало 84-летнего короля. Вместе с тем, для его сына это известие не стало неожиданностью. Принц Мохаммед скрыл от отца информацию о подготовке соглашения. Причиной стали опасения, что король может заблокировать соглашение, не способствовавшее развитию палестинской государственности.

Отмечается, что Израиль отказался от планов аннексии западного берега реки Иордан в обмен на дипломатическое признание со стороны ОАЭ. Позже разъяренный король Салман приказал министру иностранных дел страны подтвердить приверженность королевства созданию Палестинского государства, не упоминая при этом соглашения о нормализации отношений.

Близкий к нему член королевской семьи написал статью в газете, принадлежащей Саудовской Аравии. В ней содержатся именно такие положения. Из этого следует, что представители Саудовской Аравии, вероятно, требовали от израильтян дополнительных уступок, сообщает газета.

ОАЭ признали существование Израиля 13 августа. Страны при посредничестве США анонсировали соглашение о нормализации отношений.

16 сентября Королевство Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подписали в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений.

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