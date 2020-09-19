Ермак опроверг тайные договоренности с РоSSией и назвал выдумкой кейс "вагнеровцев"

Он уверяет, что никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть, а кейс с "вагнеровцами" - история, выдуманная с самого начала и до конца.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "конспирологией" заявления бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о якобы достижении тайных соглашений между руководством Украины и РоSSии.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Это из области конспирологии ... Никаких тайных соглашений с РФ нет и не может быть. Не имею столько времени, посмотреть интервью", - сказал Ермак.

Он также назвал выдумкой информацию об операции по захвату бойцов ЧВК "Вагнер".

"Детективная история, выдуманная с самого начала и до конца. Взять несколько фактов из реальности, добавить художественный вымысел и создать масштабную историю, которая поражает ... Если вы посмотрите на даты, то именно после публикации Бутусова Путин заявил о спецоперации США и Украины", - сказал Ермак.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 33 члена ППК "Вагнер". Украина ходатайствовала о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Но Беларусь почти всех "вагнеровцев" отдала РоSSии - 32 из 33 задержанных боевиков. После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнера". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту информацию опровергли. 15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в деле "вагнеровце" открыты три уголовных производства.

Экс-глава ОП Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону 9 сентября заявил, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности между Украиной и Россией о совместных уступках. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров нынешнего главы ОП Андрея Ермака с роSSийской стороной.

14 сентября ГБР допросило Богдана относительно озвученной ним информации. Впрочем, по результатам допроса выяснилось, что у Богдана нет доказательств в подтверждение его слов о возможных контактах представителей украинских и роSSийских органов власти.