Ермак призвал Раду изменить постановление о местных выборах

Он выразил надежду на то, что парламент примет "мудрое" решение.

Ермак призвал Раду изменить постановление о местных выборах
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассчитывает на то, что Верховная Рада внесет изменения в постановление о назначении местных выборов.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Усложняет ли переговоры постановление Верховной Рады о местных выборах? Является ли причиной, с которой мы боремся, и которая относится как условие для продолжения диалога? Да... Я считаю, что решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства и нашими обязательствами ... Я надеюсь, это будет мудрое решение Верховной Рады", - сказал Ермак.

Он также отметил, что проведение выборов на неподконтрольных территориях возможно только после полной деоккупации и решения вопросов безопасности.

15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

12 сентября представитель Украины в политической подгруппеТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона на встрече советников глав государств "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине не брала на себя никаких обязательств по пересмотру постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине на 25 октября.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада не планирует пересматривать постановление о проведении местных выборов.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам государственной власти Александр Качура (фракция "Слуга народа") не исключает, что проект постановления о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, автором которого он является, может быть отозван из парламента.

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