США отреагировали на незаконные приговоры роSSийского суда крымским татарам

Соединенные Штаты осуждают политически мотивированные и неоправданные приговоры крымско-татарским журналистам и общественным активистам, вынесенные судом в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Мы осуждаем политически мотивированное и неоправданное приговаривание 7 крымско-татарских журналистов и общественных активистов к тюремному заключению. РоSSия должна прекратить применять к украинцам свои несправедливые законы и коррумпированные судебные процессы, а также прекратить незаконную оккупацию Крыма. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры 7 людям, арестованным на Крымском полуострове 7 июля 2020 года, в том числе крымско-татарскому активисту и координатору "Крымской солидарности" Серверу Мустафаеву. В общей сложности их приговорили к 110 годам колонии строгого режима. Восьмого фигуранта дела "второй бахчисарайской" группы "Хизб ут-Тахрир" Эрнеста Аметова оправдали и освободили из-под стражи.

В Европейском Союзе заявили, что не признают применение роSSийского законодательства в Крыму и городе Севастополе, поскольку оно является незаконным согласно международному праву, а также передачу граждан Украины из Крыма в суды в РоSSии.

ЕС призывает РоSSию отменить эти решения и немедленно освободить всех незаконно задержанных украинцев.